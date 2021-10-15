  • BIST 1.410,750
  • Altın 528,91
  • Dolar 9,2000
  • Euro 10,6600
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye, 10 Kasım'da Paris Anlaşması'nın tarafı olacak

Türkiye, 10 Kasım 2021 itibarıyla Paris Anlaşması'nın tarafı haline gelecek.
Türkiye, 10 Kasım'da Paris Anlaşması'nın tarafı olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretaryasının yayımladığı depoziter bildirimine göre, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na ilişkin onayı 11 Ekim'de bildirildi.

Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, 9 Mayıs 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen "eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler" temelinde, Paris Anlaşması ve Taraflar Konferansı Sözleşmesi kapsamında, Türkiye, Paris Anlaşmasını, anlaşma ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi koşuluyla, gelişmekte olan bir ülke olarak ve kendi belirlediği ulusal katkı beyanları kapsamında uygulayacağını bildirmektedir."

Bildirimde, onayın sekretaryaya gönderilmesinden sonraki 30'uncu günde anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edilerek, "Anlaşma, Türkiye için 10 Kasım 2021 tarihiyle yürürlüğe girecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini açıklamıştı.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi 6 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor15 Ekim 2021 Cuma 11:13
  • Bakan Kurum, yeşil kalkınma devrimi sürecinin başladığını açıkladı15 Ekim 2021 Cuma 10:05
  • Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama15 Ekim 2021 Cuma 09:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan UDB Yöneticilerine Seslendi15 Ekim 2021 Cuma 09:55
  • Son iki günde terör örgütünün beli kırıldı! MSB duyurdu15 Ekim 2021 Cuma 09:44
  • Aydın açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı15 Ekim 2021 Cuma 09:39
  • 15 ilde terör operasyonu! 126 kişi hakkında gözaltı kararı15 Ekim 2021 Cuma 09:32
  • Bakan Koca' 'İyi sabahlar' diyerek uyarıda bulundu15 Ekim 2021 Cuma 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Ekim 2021 Cuma 09:25
  • Tarih verip duyurdular: Yeni Su-57'ler teslim edilecek15 Ekim 2021 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti