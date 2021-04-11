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Türkiye, 10 yıldır Senegal'deki asırlık İslam medresesine yardım ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla 10 yıldır hayırseverlerin ramazan yardımları, her yıl Afrika ülkelerinden Senegal'e gelerek İslam eğitimi alan yaklaşık 3 bin Müslüman'a ulaştırılıyor.
Türkiye, 10 yıldır Senegal'deki asırlık İslam medresesine yardım ulaştırıyor

Senegal'in kuzeyindeki İslam Medresesinde, her yıl farklı Afrika ülkelerinden gelen 3 bin gence 40 alim din eğitimi veriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 10 yıldır Türk hayırseverlerinin yardımını ulaştırdığı medreseyi bu yılda ramazan dolayısıyla bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyetiyle ziyaret etti.

Heyet, medresede İslam eğitimi alan gençlerle muhabbet edip Türk din kardeşlerinin selam ve hediyelerini takdim etti.

Medresedeki alimler ve talebeler de destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye dua edip teşekkür etti.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, medresenin 2 asırdır Afrika ülkelerine din eğitimi verecek alimler yetiştirdiğini söyledi.

Türk hayırseverlerin yardımlarını dünyanın her yerinde en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaştırma gayesiyle hizmet yürüttüklerini belirten Çetin, İslamiyet'in zor şartlarda yayılmasına katkı sağlayan medreseye de 10 yıldır vakıf olarak farklı destek ve yardımlar sağladıklarını ifade etti.

Almanya'daki hayırseverler medreseye su kuyusu açtıracak
Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür de medreseden çok etkilendiklerini dile getirdi.

Senegal'de zor şartlarda din eğitimi veren medresenin ihtiyaçlarını görür görmez Almanya'daki din kardeşleriyle irtibata geçtiklerini anlatan Gür, "Medresenin bir su kuyusuna ihtiyacı olduğunu gördük. Almanya'daki vatandaşlarımıza söz konusu ihtiyacı ilettik. Almanya Dortmund Merkez Camimiz bu medrese için su kuyusu açmayı hemen planlayıp kararını verdi. İnşallah vakfımızın önderliğinde çok kısa sürede burada bir su kuyusu açacağız." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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