Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükselen milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı eleyerek namağlup finale çıkan, milletimize büyük sevinç yaşatan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, yarınki final maçında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.