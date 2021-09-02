Türkiye 1'incisi oldu

Çankaya Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Times Higher Education Ranking (THE) 2022’de zirvedeki yerini kararlılıkla koruyor.

Üç yıldır üst üste, THE endeksinin tüm kategori puanlarının toplamından oluşan genel listesine “Türk Üniversiteleri 1.si” olarak adını yazdıran Çankaya Üniversitesi, endeksin atıf kategorisinde de bu yıl üst üste ikinci kez Dünya 1.si oldu. Dünya üniversiteleri sıralamasına 401-500 bandından giren tek Türk üniversitesi olan Çankaya Üniversitesi, endekste Türk üniversiteleri arasında 1. sıradaki yerini koruyor.



3 YILDIR ÜST ÜSTE TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 1.

93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi değerlendiren Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2022 endeksi sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği liderliği bu yıl da sürdürdü. Eğitim-öğretim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda 13 alt performans göstergesi puanlarının toplanmasıyla oluşan THE 2022 sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında yine 1. oldu.

DÜNYA ATIFLAR LİSTESİNDE ZİRVEDEKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ “ÇANKAYA”

Bu yıl 25. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Çankaya Üniversitesi, Times Higher Education (THE) sıralamalarında dünyanın sayılı üniversitelerinin yer aldığı 401-500 bandında yer alıyor. Bu bant aralığındaki tek Türk üniversitesi olan Çankaya Üniversitesi, atıflar kategorisinde de iki yıldır üst üste Dünya 1.si durumunda.

401-500 BANDINDAKİ TEK TÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

THE 2022 genel listesinin 401-500 bandında başka Türk üniversitesi bulunmuyor. Türkiye listesinde Çankaya Üniversitesini 501-600 bandındaki Koç Üniversitesi takip ediyor. Türkiye listesi Çankaya Üniversitesinin ardından Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi şeklinde devam ediyor.





“BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZLA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ ”

Çankaya Üniversitesinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl açıklanan Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında da üstün başarılarını devam ettirdiğini belirten Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, hem Türkiye’de üst üste lider konumda bulunmanın hem de bilimsel çalışmalarda Dünyaya örnek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Çoğun, “Üniversitemiz çeyrek asırdır adından başarılarıyla söz ettiriyor. Uluslararası standartlardaki eğitim kalitemiz ve nitelikli akademik kadromuzla, son teknoloji ve bilimsel disiplinlerdeki gelişmelere odaklı çalışmalarımızı, endüstriyel iş birliklerimizi ve bilginin paylaşılması yönündeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

THE 2022 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI

Çankaya Üniversitesi…………….401-500

Koç Üniversitesi……………. 501-600

Sabancı Üniversitesi …………….501-600

Bilkent Üniversitesi …………….601-800

Hacettepe Üniversitesi …………….601-800

İstanbul Teknik Üniversitesi …………….601-800

Orta Doğu Teknik Üniversitesi …………….601-800

İstanbul Üniversitesi …………….801-1000

Bahçeşehir Üniversitesi …………….801-1000

Boğaziçi Üniversitesi…………….801-1000

