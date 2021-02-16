  • BIST 1.569
  • Altın 406,227
  • Dolar 6,9209
  • Euro 8,4129
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Türkiye 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya çipurayı İtalya'ya gönderdi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Demir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık." dedi.
Türkiye 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya çipurayı İtalya'ya gönderdi

Türkiye, 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya, en çok çipurayı İtalya'ya ihraç etti.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2019'da 1 milyar 11 milyon dolar olan su ürünleri ihracatını, 2020'de 1 milyar 53 milyon dolara taşıyarak rekor kırdı.

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu levrekten, bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 355,6 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'den en fazla levrek ithal eden ülke, 85 milyon 186 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 58 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 52 milyon dolarla İtalya izledi.

Çipura ihracatı ise 2020'de 311 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çipura ihracatında ilk sırada 56 milyon 586 bin dolarla İtalya yer aldı. İkinci sıradaki Yunanistan'a Türkiye, 42 milyon 180 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çipura ihracatında Hollanda ise 41 milyon 590 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Artış yeni yılda da sürüyor
Türkiye, su ürünleri ihracatını, 2021'in ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12 artırarak 100 milyon 809 bin dolara yükseltti.

Bu yıl ocak ayında levrekten 31 milyon 677 bin dolar kazanıldı. Çipura ihracatı ise 25 milyon 469 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İç sularda yetişen alabalık ihracatı 10 milyon 58 bin dolar olarak gerçekleşti. Orkinos ihracatından ise ocak ayında 10 milyon 21 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

"Levrek ve çipurada dünya lideriyiz"
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen rekorla kapattıkları 2020'den sonra yeni yıla da hızlı giriş yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde ihracattaki artışın yeni yılda da devam ettiğini belirten Demir, ihracatta ağırlık olarak Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

Türkiye'de yetiştirilen balıkların yoğun talep gördüğünü vurgulayan Demir, "Balığımız çok ciddi bir protein kaynağı. Avrupa'daki süpermarketlerde Türk balığının payı oldukça yüksek. Bundaki etken, balığın sağlıklı ve kontrollü olarak üretilmesi." dedi.

İhracattaki artışın devam edeceğine dair beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Demir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kültür balıkçılığında bizden öndeydi ancak son 5 yılda Yunanistan'ı geride bıraktık. Bu fark kapanacak gibi değil. Levrek ve çipurada dünya lideriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünlerinde parlayan yıldız Türk somonu
Demir, Türk somonu ihracatının geçen yıl yüzde 96'lık artışla 56,8 milyon dolara yükseldiğini belirterek, levrek ve çipuradaki başarının ardından Türk somonunda da büyük başarı kazanılacağını ve bu türe yatırımın artacağını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk çelik sektörü pazar çeşitliliği ve artan tüketim talebiyle yatırımcılara avantaj sağlıyor16 Şubat 2021 Salı 11:39
  • Türkiye 2020'de en fazla levreği Hollanda'ya çipurayı İtalya'ya gönderdi16 Şubat 2021 Salı 11:38
  • Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret demir yolu taşımacılığıyla artacak16 Şubat 2021 Salı 11:38
  • Türkiye'den ocakta 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık 465 ton bal satıldı16 Şubat 2021 Salı 11:37
  • Dolar 6,92 seviyelerinden işlem görüyor16 Şubat 2021 Salı 11:04
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Şubat 2021 Salı 10:08
  • Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak16 Şubat 2021 Salı 10:07
  • Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı16 Şubat 2021 Salı 09:18
  • Halkbank'ın aktif büyüklüğü 2020'de yüzde 48.8 yükseldi16 Şubat 2021 Salı 07:38
  • Dolar kurunda düşüş trendi devam ediyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti