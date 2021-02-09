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Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, geçen yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de 6,2 hektar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin 2020 yılında yangın başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre en başarılı ülke olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ​​Türkiye'de 2020 yılında 3 bin 413 orman yangını çıktı, 20 bin 938 hektar alan alevlerden zarar gördü.

Bunun yanında, 3 bin 31 kırsal alan yangını ekiplerce söndürülerek, vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçildi. Bu rakamlar Türkiye'de son 10 yıl ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi raporlarındaki verilere göre, geçen yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de 6,2 hektar olarak gerçekleşti.

Türkiye söz konusu rakamlar dikkate alındığında, yıllık yanan orman alanlarının ülke orman alanına oranı ve yangın başına düşen alan miktarı rakamlarıyla orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke oldu.

Geçen yıl orman yangınlarıyla mücadelede çok sayıda yangın müdahale ekibi, teknik eleman ve muhafaza memuru görev aldı. Yangınla mücadelede en son teknolojiyle donatılan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, uçak ve helikopter kullanıldı. 2020'de ilk defa kullanılan insansız hava araçları yangına müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdü.

"Geçen yıl orman yangınları açısından çok zorlu bir dönemdi"
Karacabey, AA muharibine, orman yangınlarıyla mücadelede çok zorlu bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Geçen yılın Türkiye'de olduğu gibi, dünyanın birçok yerinde de orman yangınları açısından çok zorlu geçtiğini belirten Karacabey, ABD, Avustralya, Sibirya'da ve dünyanın birçok ülkesinde çok ciddi yangınlar meydana geldiğini bildirdi.

Karacabey, orman yangınlarına müdahale noktasında gerekli tüm teknolojilerin kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangınların çıkış yerleri ve sürelerine, yangın başına düşen orman alanına, yangına ilk müdahale süresine baktığımızda ülkemiz, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre en başarılı ülke konumunda. Bu durum Türk ormancısının fedakar ve cansiperane mücadele ruhunun ve orman yangınlarıyla mücadelede, vatan toprağını koruma anlayışının bir ürünüdür. 181 yıllık tecrübesiyle Orman Genel Müdürlüğümüz, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ormanlarımızı korumaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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