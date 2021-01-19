  • BIST 1.575
  • Altın 441,239
  • Dolar 7,4497
  • Euro 9,0325
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Türkiye 2021'de tekerlekli sandalye teniste 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde geçen sene tekerlekli sandalye teniste iki turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'de, bu yıl da üç önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.
Türkiye 2021'de tekerlekli sandalye teniste 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, 2020'de salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Ancak salgının yükselişe geçmesiyle tüm dünyadaki turnuvaların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Yurdagül, "Şu anda uluslararası düzeyde bir turnuva yok. Bu tabii ki koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla da ilgili bir durum. Sanıyorum şubat sonu mart gibi turnuvalar yeniden başlayacak. Antalya'da yapılan uluslararası turnuvaların başarıyla bitirilmesi ve sporcuların herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaması Türkiye'nin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdindeki güvenirliğini arttırdı." diye konuştu.

Yurdagül, turnuvada 28 ülkeden 65 sporcu ağırladıklarını ve hiçbir sporcunun koronavirüs veya başka bir rahatsızlıkla ülkesine dönmediğini vurguladı.

Bu sayede 2021'de yapmayı planladıkları turnuva sayısında artışa gittiklerini anlatan Yurdagül, "ITF'nin bize ciddi bir teveccühü oldu. Nisanda üç uluslararası turnuvaya arka arkaya Megasaray Tenis Akademisinde ev sahipliği yapacağız. Toplamda 20 bin dolar para ödülü dağıtacağız. Tekerlekli sandalye tenis branşında en büyük organizasyonlardan üçünü burada yapacağız. ITF, bize çok güvendiği için Quad kategorisinin sınıflandırılmasının da burada yapılmasını teklif etti. Bu bizim için çok büyük bir artı puan." ifadelerini kullandı.

Yurdagül, yabancı sporcuların "Acaba ne zaman Türkiye'de yeniden turnuva olacak" diye şimdiden sormaya başladığını dile getirerek, bunun Türkiye'ye olan güven ve prestiji çok yüksek noktalara çıkardıklarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

50 ülkeden 120 sporcu Antalya'ya gelecek
Turnuvalarla ilgili bilgi veren Yurdagül, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 15-29 Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademisinde yapılacak "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" turnuvalarına 50 ülkeden 120 sporcunun katılacağını aktardı.

Yurdagül, federasyonlarından bir lira dahi çıkmadan sponsorların desteğiyle bu turnuvaları organize ettiklerinin altını çizerek, "Özellikle turnuva sayısındaki azlık ve bizim yüksek para ödüllü turnuvalar yapmamız elimizi çok kolaylaştırıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak19 Ocak 2021 Salı 11:11
  • NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi19 Ocak 2021 Salı 11:10
  • İbrahimovic attı, Milan galibiyetlerine bir yenisini ekledi19 Ocak 2021 Salı 09:52
  • Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor19 Ocak 2021 Salı 09:51
  • Hatayspor yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak19 Ocak 2021 Salı 09:50
  • Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor19 Ocak 2021 Salı 09:37
  • İbrahimovic attı, Milan galibiyetlerine bir yenisini ekledi19 Ocak 2021 Salı 09:36
  • Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa protesto18 Ocak 2021 Pazartesi 23:13
  • Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti