Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

DHMİ Genel Müdürü Keskin, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını duyurdu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.

Keskin iletisinde "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.