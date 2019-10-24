Türkiye 33'üncü sıraya geldi: Art arda açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde dünyada 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu. Yükselmeye ilişkin olarak tüm mesai arkadaşları, ilgili bakanlıklar, kamu çalışanları ve TOBB'u Bakan Albayrak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi."dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43’üncülüğe çıkmıştık.

Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik.

Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum.

Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız.

Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız.