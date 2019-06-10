Türkiye 572. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 571 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ ALTINCI MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki altıncı maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 56. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 37 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 69 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.