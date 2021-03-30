  • BIST 1.376
  • Altın 456,904
  • Dolar 8,4020
  • Euro 9,8577
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 'Kanuni Kütüphanesi' kurulacak

Projesi tamamlanan kütüphanenin adli yıl açılışıyla hizmete sunulması hedefleniyor.
Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 'Kanuni Kütüphanesi' kurulacak

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde, dijital ve basılı çok sayıda kaynağın yer aldığı "Kanuni Kütüphanesi" kurulacak.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, projesi tamamlanan kütüphaneye adaletiyle dünyada nam salan Kanuni Sultan Süleyman'ın isminden esinlenerek "Kanuni Kütüphanesi" ismi verilecek.

Çelik konstrüksiyondan yapılacak iki katlı kütüphanede, çalışma alanları, atölyeler, kafeterya ve etkinlik alanları bulunacak. Toplam 1500 metrekare alana projelendirilen kütüphanede, ilk etapta 30 bin basılı kaynak bulunacak. İlerleyen dönemde bu sayının 50 bine ulaşması hedefleniyor.

Kullanıcılar, kütüphanedeki elektronik veri tabanlarına ve elektronik kitaplara, sağlanacak bilgisayar altyapısıyla ulaşabilecek.

Ayrıca kütüphane, dünya çapında kurumsal olarak hizmet veren dijital platformlara da üye olacak. Böylece hukuk alanında milyonlarca dijital kaynağa kütüphane üzerinden erişim mümkün hale gelecek.

Kütüphane, yargı mensuplarının yanı sıra akademisyenlere de hizmet verecek. Yargı mensupları, kendilerine verilecek şifre aracılığıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinden veri tabanlarına istediği zaman erişebilecek.

Projesi tamamlanan kütüphanenin inşasının ilerleyen günlerde başlaması ve adli yıl açılışıyla hizmete sunulması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da yangında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu esnaf kurtardı30 Mart 2021 Salı 13:46
  • Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 'Kanuni Kütüphanesi' kurulacak30 Mart 2021 Salı 13:08
  • Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor30 Mart 2021 Salı 13:07
  • FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli itirafçı oldu30 Mart 2021 Salı 13:07
  • Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle yaklaşık 70 bin kız çocuğu aile yanında desteklendi30 Mart 2021 Salı 13:06
  • Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 6. yılında anılıyor30 Mart 2021 Salı 13:05
  • Niğdeli veteriner hekim kedi ve köpekleri 'Elizabeth yakası'ndan kurtaracak korseyle yurt dışına açıldı30 Mart 2021 Salı 13:04
  • Türkiye stratejik konumuyla ulaşım rotası 'Orta Koridor'da kilit ülke haline geldi30 Mart 2021 Salı 13:03
  • Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki30 Mart 2021 Salı 12:55
  • RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması30 Mart 2021 Salı 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti