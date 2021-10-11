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Türkiye Adalet Akademisi elektrik satın alacak

Adli ve idari hakimler ile savcıların stajı ve görev öncesi hazırlıkları gibi eğitimini vermekte olan bir devlet kurumu olan Türkiye Adalet Akademisi, ihale ile 725.000 kWh elektrik enerjisi satın alacak.
Türkiye Adalet Akademisi elektrik satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, görev alacak adli ve idari hakimler ile savcıların stajı ve görev öncesi hazırlıkları gibi eğitimini vermekte olan bir devlet kurumu olan Türkiye Adalet Akademisi, ihale ile 725.000 kWh elektrik enerjisi satın alacak. 

İlanda ihale içeriği “Serbest Piyasadan 725.000 kWh Elektrik Enerjisi Alımı (Tek Terimli, Tek Zamanlı, Ticarethane, Orta Gerilim (OG)) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi:03.11.2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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