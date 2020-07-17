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Türkiye Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı

Türkiye Adalet Akademisinin, Azarbaycan Adalet Akademisinde eğitimleri devam eden hakim adaylarına yönelik hazırladığı uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı.
Türkiye Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, yenilikçi eğitim vizyonuna uygun olarak yapılandırılan Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (UZEM) faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettirdiği, bu kapsamda, Azerbaycan Adalet Akademisinde eğitimleri devam eden 44 hakim adayına yönelik uluslararası nitelikteki ilk uzaktan eğitim programının başladığı ifade edildi. 

İki kardeş ülkenin Adalet Akademileri arasında uzun süredir devam eden iş birliği çerçevesinde, daha önce Ankara'da meslek içi eğitim kurslarına katılan adaylara yönelik hazırlanan online eğitim programı, 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Online Eğitim Programı'nda, Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi ve İlk Derece Mahkemelerinde görev yapan ve alanında uzman yargı mensuplarının sunumları yer alacak.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin neye ihtiyaçları varsa yapmaya hazırız"
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Azerbaycan Hakim Adayları İçin Online Eğitim Programı'nın" açılışı dolayısıyla Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Özdemir, şehitlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına baş sağlığı diledi.

Muhittin Özdemir, "Biz Türkiye ve Azerbaycan'ı iki devlet bir millet olarak görüyoruz ve bu bağlamda da dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Adaylara verilen eğitimin yalnızca uzaktan eğitim ile sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, bütün adayları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını, Azerbaycanlı vatandaşların neye ihtiyaçları varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov da konuşmasında iki kardeş ülke arasında uzun süredir devam eden etkili iş birliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kardeş iki ülke arasında devam eden dostane ilişkilerin, Bakanlıklarımız arasında da çok iyi münasebetler şeklinde devam etmesi bizi ayrıca memnun etmektedir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül 2018'de Bakü'ye gelmiştir. Ziyaretleri sırasında bu eğitimlerin gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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