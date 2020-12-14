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Türkiye, adres kodunu öğreniyor

Türkiye’de ‘adres kodu’ dönemine geçileceğinin açıklanması üzerine vatandaşlar, www.adreskodu.dask.gov.tr web adresine üzerinden 10 haneli kodu ücretsiz öğrenmeye başladı. 
Türkiye, adres kodunu öğreniyor

Türkiye, adres bilgisi sisteminde artık kod dönemine geçiyor. Yeni yapılacak düzenlemenin hayata geçmesi ile posta, kargo, DASK, ASKİ vb. kurumlarda açık adres yerine 10 haneli ‘adres kodu’ istenecek. Tüm Türkiye’de bu kodlar belli oldu. 

20201214_113836.jpgAÇIK ADRES VERME DÖNEMİ BİTECEK
Kodlu adres sistemi 10 rakamdan oluşuyor. Herhangi bir yere gittiğinizde ya da kargoya adres vermek istediğinizde kodu belirtmek yeterli olacak. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünecek. Örneğin bir kargo firması ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.

ADRES KODUNA NEREDEN VE NASIL ULAŞILABİLİR?
Adres kodu dönemine geçileceğinin açıklanması üzerine vatandaşlar, adres kodlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. Muhabirimiz adres koduna nereden ve nasıl ulaşılabileceğini araştırdı. Adres koduna www.adreskodu.dask.gov.tr web sitesi üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor.  Zorunlu deprem sigortası sağlayıcı faaliyetlerde bulunan tüzel kimlikli kamu kuruluşu DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) adres kodunu ücretsiz bir şekilde veriyor.   

KOLAY BİR ŞEKİLDE ÖĞRENİLEBİLİYOR
Yerleşim yeri adres kodunuzu www.adreskodu.dask.gov.tr üzerinden sorgulamak için şu adımlarla ilerlemeniz gerekmektedir:
-"adres kodunu öğren" kısmını işaretleyin.
-İl, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinizi eksiksiz girin.
-"Cadde/sokak/bulvar/meydan adına göre", "bina/site adına göre", "bina numarasına göre" kısımlarından hangisini kesin biliyorsanız işaretleyin.
-Bina numarası ya da site/apartman adını yazın.
-İç kapı ya da daire numarasını seçin.
-Bu adımları tamamladıktan sonra ekranın sağında kırmızı kutucuk içindeki rakamlar adres kodunuzu göstermektedir.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-

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