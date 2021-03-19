  • BIST 1.548
  • Altın 406,135
  • Dolar 7,2699
  • Euro 8,6478
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye, Afganistan meselesinde adil ve kalıcı barışa ulaşılmasını istiyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin, Afganistan meselesiyle ilgili olarak Türkiye’nin öncelikli amacının kan dökülmesini durdurmak, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak olduğunu söyledi.
Türkiye, Afganistan meselesinde adil ve kalıcı barışa ulaşılmasını istiyor

Tekin, Moskova’da katıldığı Afganistan meselesinin çözümü için genişletilmiş üçlü toplantı sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Afganlar arası müzakerelerin ABD-Taliban anlaşmasına dayalı olarak başladığını hatırlatan Tekin, artık bunun ötesine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bu anlaşmanın bir arka plan oluşturduğunu ve tarafların bunun üzerinden gitmesi gerektiğini kaydeden Tekin, "Bu, ABD ile Taliban arasında bir anlaşmaydı ama Afganistan'da barış için Afganlar arası barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Yani bu, nihai barışa ulaşma yolunda sadece bir adımdı." ifadesini kullandı.

Tekin, Taliban dahil hiçbir tarafın bir saldırı başlatmayacağını umduklarını ancak şu anda bile Afganistan'da çatışmanın sürdüğünü belirterek, bunun gerek Türkiye gerekse Afganistan içinde ve dışında büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Tekin, "Türkiye için öncelikli amaç, Afganistan’da kan dökülmesini durdurmak ardından ancak Afganlar tarafından yapılabilecek kalıcı, adil bir barışa ulaşmaktır." dedi.

"Türkiye, Afganistan meselesinde her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor"
Türkiye olarak Afganistan meselesinin çözümü için mevcut çabalara, barış görüşmelerine değer katabilecek her türlü uluslararası çabayı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Tekin, bu amaçla Moskova’daki toplantıya katılarak, tarafların son dönemdeki durumu hakkında güncel ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Moskova’daki toplantının klasik anlamda bir müzakere değil, daha çok son gelişmelere ilişkin bir fikir alışverişi olduğuna işaret eden Tekin, ana müzakerelerin Doha'da gerçekleştiğini, Moskova formatı, üçlü format dahil Afgan çözümüne ilişkin diğer uluslararası girişimlerin mevcut müzakere çerçevesini desteklemeye çalıştığını dile getirdi.

Moskova toplantısının bu anlamda faydalı olduğunu ancak müzakere sürecinde ilerleme olduğunu söyleyemeyeceğini kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Eğer iyi niyetliysek tüm toplantılar, barış için mevcut çabalara değer katabilir. Dolayısıyla Moskova'daki toplantı, bu açıdan bu rolü oynayabilir. İletişim çok önemli, Moskova'da yapılan bu toplantıdaki gibi aynı masada oturmak bile takdir ettiğimiz bir şey. Gerçekçi olmalıyız; ilerleme hızlı olmayacak, sabırlı olmalıyız. Ancak iyi niyetle doğru yolda devam edersek bazı sonuçlar elde edebiliriz."

"Umuyoruz ki İstanbul’daki toplantıda ilerleme görebiliriz"
Afganistan yönetimi ve Taliban arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın aşılabilmesi için Türkiye’nin İstanbul’da nisanda düzenleyeceği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da farklı bir görüşme olacak, Afgan taraflar arasında bir müzakere gerçekleşecek. Afgan tarafların hazırladığı, değerlendirdiği bazı taslaklar var. Umuyoruz ki İstanbul’daki toplantıda ilerleme görebiliriz, bu ilerlemeye ve mevcut görüşmelere dayanarak taraflar nihai bir anlaşmaya varabilirler, amacımız budur."

Moskova'da genişletilmiş üçlü toplantı yapılmıştı
Dün, Rusya’nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan temsilcilerinin katıldığı Afganistan meselesi çözümüne ilişkin genişletilmiş üçlü toplantı yapılmıştı.

Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Tekin’in katıldığı toplantıda, Katar, Afganistan ve Taliban’dan da temsilciler yer almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Soylu ve Kurum, çok sayıda evin yandığı Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu19 Mart 2021 Cuma 12:30
  • Avrupa'da yeniden yükselen Kovid-19 vakaları 'üçüncü dalga' endişesini artırıyor19 Mart 2021 Cuma 11:34
  • Nijerya'da silahlı kişilerin yeni hedefi: Öğrenciler19 Mart 2021 Cuma 11:33
  • Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2 yıldan beri yeniden artışa geçti19 Mart 2021 Cuma 11:32
  • Bakan Selçuk: Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı19 Mart 2021 Cuma 11:18
  • Bakan Kurum: Artvin Yusufeli'ndeki yangında 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik19 Mart 2021 Cuma 11:17
  • 'Çok yüksek riskli' Konya'da, eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza19 Mart 2021 Cuma 10:45
  • Dilencinin topladığı paralar, ekmek arasından çıktı19 Mart 2021 Cuma 10:43
  • Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: Çok sayıda işçi gazdan etkilendi19 Mart 2021 Cuma 10:42
  • MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor19 Mart 2021 Cuma 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti