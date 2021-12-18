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Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün başlıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün gerçekleştirilecek.
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün başlıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.
 

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