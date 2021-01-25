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Türkiye aşı haritası 1 Haziran 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 1 Haziran 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 12.27 itibarıyla 29 milyon 171 bin 543 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 16.628.8312.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 12.542.712

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 01.06.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 706.974

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 2.413.878

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 1.033.687

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 1.085.813

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 271.472

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 208.743

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 419.441

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 414.381

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 4.771.888

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.987.951

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 295.690

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 496.413

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 748.969

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 289.783

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 687.939

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 548.454

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 582.948

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 224.663

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 366.619

Van'da aşılanan kişi sayısı 187.600

Diğer illerde aşılanma verileri...

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31 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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