Türkiye aşı haritası 1 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.25 itibarıyla 8 milyon 665 bin 787 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.992.638, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.743.149
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 01.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 220.895
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 731.192
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 281.176
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 315.446
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 87.601
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 61.704
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 136.366
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 124.633
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.392.681
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 577.003
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 90.872
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 159.103
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 231.636
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 99.549
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 215.439
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 149.920
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 173.436
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 65.942
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 116.353
Van'da aşılanan kişi sayısı 58.194
Diğer illerde aşılanma verileri...
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