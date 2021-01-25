Türkiye aşı haritası 1 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.25 itibarıyla 8 milyon 665 bin 787 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 6.992.638 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.743.149

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 01.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 220.895

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 731.192

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 281.176

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 315.446

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 87.601

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 61.704

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 136.366

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 124.633

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.392.681

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 577.003

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 90.872

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 159.103

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 231.636

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 99.549

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 215.439

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 149.920

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 173.436

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 65.942

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 116.353

Van'da aşılanan kişi sayısı 58.194

Diğer illerde aşılanma verileri...

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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