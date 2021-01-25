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Türkiye aşı haritası 1 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 1 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.05 itibarıyla 2 milyon 010 bin 000 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 01.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 49.577

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 195.833

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 61.501

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 65.957

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 25.856

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 14.928

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 32.404

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 29.942

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 349.329

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 128.599

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 19.785

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 36.453

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 50.190

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 24.037

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 47.323

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 31.534

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 39.510

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 18.489

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 26.325

Van'da aşılanan kişi sayısı 14.659

Diğer illerde aşılanma verileri...

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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