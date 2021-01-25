Türkiye aşı haritası 1 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.05 itibarıyla 2 milyon 010 bin 000 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 01.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 49.577
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 195.833
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 61.501
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 65.957
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 25.856
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 14.928
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 32.404
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 29.942
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 349.329
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 128.599
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 19.785
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 36.453
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 50.190
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 24.037
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 47.323
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 31.534
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 39.510
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 18.489
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 26.325
Van'da aşılanan kişi sayısı 14.659
Diğer illerde aşılanma verileri...
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