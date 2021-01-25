Türkiye aşı haritası 10 Haziran 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.23 itibarıyla 31 milyon 894 bin 467 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 18.464.011 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 13.430.456

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 10.06.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 752.877

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 2.676.858

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 1.120.071

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 1.200.542

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 296.741

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 224.812

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 463.659

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 457.183

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 5.330.230

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 2.170.854

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 321.901

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 538.525

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 809.634

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 313.728

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 750.741

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 598.739

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 618.260

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 248.282

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 391.856

Van'da aşılanan kişi sayısı 204.507

Diğer illerde aşılanma verileri...

9 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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