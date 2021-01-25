Türkiye aşı haritası 10 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.40 itibarıyla 10 milyon 326 bin 828 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.729.289, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.597.539
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 10.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 256.712
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 841.977
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 329.972
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 379.188
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 100.905
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 75.906
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 159.878
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 144.835
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.633.127
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 694.741
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 108.378
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 182.493
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 277.854
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 114.723
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 254.443
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 186.458
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 212.296
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 79.814
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 138.037
Van'da aşılanan kişi sayısı 66.854
Diğer illerde aşılanma verileri...
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