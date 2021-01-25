Türkiye aşı haritası 10 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.40 itibarıyla 10 milyon 326 bin 828 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.729.289 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.597.539

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 10.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 256.712

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 841.977

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 329.972

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 379.188

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 100.905

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 75.906

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 159.878

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 144.835

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.633.127

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 694.741

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 108.378

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 182.493

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 277.854

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 114.723

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 254.443

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 186.458

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 212.296

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 79.814

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 138.037

Van'da aşılanan kişi sayısı 66.854

Diğer illerde aşılanma verileri...

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