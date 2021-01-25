Türkiye aşı haritası 10 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.32 itibarıyla 2 milyon 775 bin 876 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 10.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 65.884
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 247.883
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 85.314
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 96.326
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.402
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 19.781
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 45.063
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 38.650
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 464.526
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 185.961
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 27.299
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 50.228
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 71.274
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 32.664
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 66.640
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 47.985
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 55.787
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 22.018
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 37.566
Van'da aşılanan kişi sayısı 18.786
Diğer illerde aşılanma verileri...
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