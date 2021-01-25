Türkiye aşı haritası 10 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.32 itibarıyla 2 milyon 775 bin 876 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 10.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 65.884

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 247.883

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 85.314

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 96.326

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.402

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 19.781

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 45.063

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 38.650

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 464.526

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 185.961

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 27.299

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 50.228

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 71.274

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 32.664

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 66.640

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 47.985

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 55.787

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 22.018

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 37.566

Van'da aşılanan kişi sayısı 18.786

Diğer illerde aşılanma verileri...

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