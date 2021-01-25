Türkiye aşı haritası 11 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.56 itibarıyla 10 milyon 439 bin 172 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.783.730, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.655.442
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 11.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 258.989
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 848.759
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 333.307
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 383.646
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 101.664
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 76.896
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 161.180
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 146.010
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.649.107
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 704.288
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 109.449
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 184.301
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 281.087
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 115.474
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 256.957
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 189.623
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 214.888
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 81.157
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 139.433
Van'da aşılanan kişi sayısı 67.466
Diğer illerde aşılanma verileri...
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