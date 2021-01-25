Türkiye aşı haritası 11 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 2 milyon 828 bin 386 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 11.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 67.015
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 251.271
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 86.991
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 98.552
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.699
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 20.112
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 45.739
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 39.340
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 472.020
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 190.117
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 27.784
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 51.658
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 72.629
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 33.148
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 67.795
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 49.107
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 56.918
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 22.294
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 38.244
Van'da aşılanan kişi sayısı 19.136
Diğer illerde aşılanma verileri...
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