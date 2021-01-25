Türkiye aşı haritası 11 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 2 milyon 828 bin 386 kişi aşılandı . Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 11.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 67.015

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 251.271

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 86.991

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 98.552

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 31.699

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 20.112

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 45.739

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 39.340

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 472.020

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 190.117

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 27.784

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 51.658

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 72.629

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 33.148

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 67.795

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 49.107

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 56.918

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 22.294

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 38.244

Van'da aşılanan kişi sayısı 19.136

Diğer illerde aşılanma verileri...

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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