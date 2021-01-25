Türkiye aşı haritası 12 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.00 itibarıyla 10 milyon 631 bin 693 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.840.394, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 2.791.299
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 12.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 263.610
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 862.388
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 338.567
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 391.043
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 103.107
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 78.311
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 163.932
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 148.458
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.677.312
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 717.769
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 111.490
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 188.383
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 286.569
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 117.781
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 261.681
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 193.665
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 218.909
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 83.008
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 142.164
Van'da aşılanan kişi sayısı 68.424
Diğer illerde aşılanma verileri...
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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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