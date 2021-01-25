Türkiye aşı haritası 12 Mayıs 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.39 itibarıyla 25 milyon 320 bin 281 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.701.251 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 10.619.030

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 12.05.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 608.483

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 2.047.300

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 884.556

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 941.858

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 229.744

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 181.142

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 373.815

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 348.782

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 4.168.091

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.731.224

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 254.626

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 426.031

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 656.308

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 254.215

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 602.967

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 480.314

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 510.599

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 191.044

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 321.624

Van'da aşılanan kişi sayısı 155.945

Diğer illerde aşılanma verileri...

11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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