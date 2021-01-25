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Türkiye aşı haritası 12 Nisan 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 12 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.10 itibarıyla 18 milyon 608 bin 754 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 11.005.8092.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.602.945

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 12.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 454.505

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.489.016

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 607.051

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 692.224

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 169.895

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 138.456

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 279.279

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 256.365

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.955.422

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.256.730

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 193.826

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 324.455

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 502.282

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 195.391

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 451.346

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 345.671

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 381.577

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 142.020

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 245.880

Van'da aşılanan kişi sayısı 110.373

Diğer illerde aşılanma verileri...

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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