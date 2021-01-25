Türkiye aşı haritası 12 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.14 itibarıyla 3 milyon 172 bin 666 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 2.929.468, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 243.198
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 12.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 76.481
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 288.034
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 96.304
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 110.767
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 35.384
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 22.791
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 52.787
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 42.847
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 527.529
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 214.327
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 31.314
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 58.683
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 79.830
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 36.645
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 76.200
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 53.822
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 64.370
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 25.841
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 43.481
Van'da aşılanan kişi sayısı 20.897
Diğer illerde aşılanma verileri...
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