Türkiye aşı haritası 12 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.14 itibarıyla 3 milyon 172 bin 666 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 2.929.468 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 243.198

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 12.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 76.481

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 288.034

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 96.304

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 110.767

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 35.384

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 22.791

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 52.787

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 42.847

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 527.529

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 214.327

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 31.314

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 58.683

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 79.830

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 36.645

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 76.200

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 53.822

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 64.370

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 25.841

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 43.481

Van'da aşılanan kişi sayısı 20.897

Diğer illerde aşılanma verileri...

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