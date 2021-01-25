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Türkiye aşı haritası 12 Temmuz 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 12 Temmuz 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.00 itibarıyla 57.929.671 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 37.746.688, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise  17.255.023

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 12.07.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 1.412.016

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 4.769.698

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 1.966.997

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 2.224.965

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 575.221

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 396.712

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 817.831

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 996.678

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 10.547.813

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 3.890.144

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı  610.588

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 960.922

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 1.381.302

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 531.750

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 1.358.913

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 1.074.096

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 1.044.128

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 523.355

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 640.931

Van'da aşılanan kişi sayısı 450.044

Diğer illerde aşılanma verileri...

12 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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09 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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07 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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06 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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05 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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01 Temmuz 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Haziran 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

28-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5-nisan-2021-asi-haritasi.jpg

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26-mart-2021-asi-haritasi.jpg

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25-mart-2021-asi-haritasi.jpg

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mart-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mart-2021-asi-haritasi.jpg

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23-subat-2021-asi-haritasi.jpg

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14-subat-2021-asi-haritasi.jpg

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12-subat-2021-asi-haritasi.jpg

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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