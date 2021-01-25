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Türkiye aşı haritası 14 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 14 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.38 itibarıyla 10 milyon 985 bin 811 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.892.4572.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 3.093.354

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 14.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 271.613

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 891.470

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 348.905

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 406.139

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 105.720

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 80.756

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 170.169

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 153.194

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.732.521

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 740.383

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 114.821

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 194.814

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 296.582

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 121.192

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 268.487

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 200.357

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 226.356

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 85.659

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 146.752

Van'da aşılanan kişi sayısı 70.255

Diğer illerde aşılanma verileri...

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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