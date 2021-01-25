Türkiye aşı haritası 14 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.38 itibarıyla 10 milyon 985 bin 811 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.892.457, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 3.093.354
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 14.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 271.613
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 891.470
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 348.905
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 406.139
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 105.720
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 80.756
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 170.169
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 153.194
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.732.521
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 740.383
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 114.821
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 194.814
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 296.582
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 121.192
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 268.487
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 200.357
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 226.356
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 85.659
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 146.752
Van'da aşılanan kişi sayısı 70.255
Diğer illerde aşılanma verileri...
12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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