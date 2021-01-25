Türkiye aşı haritası 14 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.29 itibarıyla 3 milyon 819 bin 022 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 3.331.132 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 487.890

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 14.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 92.863

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 347.262

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 116.698

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 136.597

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 42.721

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 27.393

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 65.203

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 52.525

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 632.886

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 256.099

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 37.936

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 71.589

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 96.125

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 44.051

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 89.734

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 63.090

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 77.561

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 30.848

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 51.708

Van'da aşılanan kişi sayısı 24.937

Diğer illerde aşılanma verileri...

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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