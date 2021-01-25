Türkiye aşı haritası 14 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.29 itibarıyla 3 milyon 819 bin 022 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 3.331.132, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 487.890
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 14.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 92.863
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 347.262
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 116.698
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 136.597
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 42.721
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 27.393
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 65.203
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 52.525
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 632.886
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 256.099
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 37.936
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 71.589
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 96.125
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 44.051
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 89.734
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 63.090
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 77.561
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 30.848
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 51.708
Van'da aşılanan kişi sayısı 24.937
Diğer illerde aşılanma verileri...
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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