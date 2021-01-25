Türkiye aşı haritası 15 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.18 itibarıyla 11 milyon 164 bin 278 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.903.990 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 3.260.288

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 15.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 276.284

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 906.398

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 354.285

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 412.723

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 107.564

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 82.632

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 173.160

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 155.853

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.756.434

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 750.748

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 116.995

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 199.171

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 301.228

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 123.647

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 273.310

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 203.092

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 230.254

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 87.061

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 149.963

Van'da aşılanan kişi sayısı 71.332

Diğer illerde aşılanma verileri...

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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