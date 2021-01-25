Türkiye aşı haritası 15 Nisan 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 19 milyon 441 bin 164 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 11.704.455 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.736.709

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 15.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 476.151

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.557.863

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 642.171

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 722.069

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 179.165

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 144.763

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 290.001

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 269.140

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 3.086.950

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.315.254

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 202.160

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 337.531

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 521.349

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 203.434

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 471.669

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 360.952

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 397.392

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 149.443

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 253.933

Van'da aşılanan kişi sayısı 116.405

Diğer illerde aşılanma verileri...

14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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