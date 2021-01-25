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Türkiye aşı haritası 15 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 15 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 11.01 itibarıyla 4 milyon 105 bin 827 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 3.546.2472.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 559.580

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 15.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 100.729

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 374.573

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 125.563

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 146.865

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 46.739

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 30.050

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 69.705

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 57.567

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 672.623

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 274.119

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 41.451

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 78.930

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 103.277

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 48.066

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 97.307

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 67.319

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 83.786

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 33.628

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 56.617

Van'da aşılanan kişi sayısı 27.480

Diğer illerde aşılanma verileri...

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14Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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