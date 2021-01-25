Türkiye aşı haritası 15 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 11.01 itibarıyla 4 milyon 105 bin 827 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 3.546.247, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 559.580
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 15.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 100.729
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 374.573
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 125.563
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 146.865
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 46.739
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 30.050
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 69.705
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 57.567
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 672.623
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 274.119
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 41.451
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 78.930
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 103.277
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 48.066
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 97.307
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 67.319
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 83.786
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 33.628
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 56.617
Van'da aşılanan kişi sayısı 27.480
Diğer illerde aşılanma verileri...
14Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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