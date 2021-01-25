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Türkiye aşı haritası 16 Mayıs 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 16 Mayıs 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.26 itibarıyla 25 milyon 748 bin 973 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.934.1352.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 10.814.838

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 16.05.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 617.889

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 2.085.248

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 902.588

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 959.054

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 234.069

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 184.110

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 379.640

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 355.638

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 4.255.794

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.761.639

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 258.681

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 431.163

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 666.438

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 257.135

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 611.397

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 487.162

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 519.913

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 194.816

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 325.739

Van'da aşılanan kişi sayısı 159.485

Diğer illerde aşılanma verileri...

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12 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mayıs 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

25-mart-2021-asi-haritasi.jpg

24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

24-mart-2021-asi-haritasi.jpg

23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

23-mart-2021-asi-haritasi.jpg

22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19-subat-2021-asi-haritasi.jpg

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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