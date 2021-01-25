Türkiye aşı haritası 16 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 4 milyon 711 bin 979 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.052.198, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 659.781
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 16.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 118.621
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 424.222
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 145.397
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 169.775
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 53.540
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 38.584
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 79.574
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 67.277
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 764.188
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 314.486
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 48.972
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 91.777
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 121.407
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 55.540
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 113.695
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 77.668
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 95.008
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 38.338
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 65.299
Van'da aşılanan kişi sayısı 32.165
Diğer illerde aşılanma verileri...
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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