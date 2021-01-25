Türkiye aşı haritası 16 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.27 itibarıyla 4 milyon 711 bin 979 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.052.198 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 659.781

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 16.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 118.621

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 424.222

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 145.397

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 169.775

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 53.540

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 38.584

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 79.574

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 67.277

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 764.188

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 314.486

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 48.972

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 91.777

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 121.407

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 55.540

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 113.695

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 77.668

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 95.008

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 38.338

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 65.299

Van'da aşılanan kişi sayısı 32.165

Diğer illerde aşılanma verileri...

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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