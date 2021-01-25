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Türkiye aşı haritası 17 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 17 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.19 itibarıyla 12 milyon 066 bin 582 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.973.4822.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 4.093.100

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 17.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 302.254

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 974.351

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 382.815

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 446.450

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 117.108

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 90.225

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 187.217

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 170.601

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.884.289

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 807.906

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 128.705

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 220.248

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 327.431

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 135.941

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 296.387

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 219.526

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 246.967

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 94.393

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 163.644

Van'da aşılanan kişi sayısı 77.332

Diğer illerde aşılanma verileri...

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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