Türkiye aşı haritası 17 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.09 itibarıyla 5 milyon 266 bin 503 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.512.875, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 753.628
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 17.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 135.350
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 469.076
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 165.935
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 190.800
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 59.564
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 39.249
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 87.961
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 76.527
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 851.522
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 351.950
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 55.883
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 103.178
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 138.345
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 62.455
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 128.554
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 87.195
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 103.953
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 42.911
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 72.684
Van'da aşılanan kişi sayısı 36.743
Diğer illerde aşılanma verileri...
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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