Türkiye aşı haritası 17 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.09 itibarıyla 5 milyon 266 bin 503 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.512.875 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 753.628

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 17.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 135.350

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 469.076

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 165.935

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 190.800

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 59.564

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 39.249

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 87.961

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 76.527

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 851.522

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 351.950

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 55.883

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 103.178

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 138.345

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 62.455

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 128.554

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 87.195

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 103.953

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 42.911

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 72.684

Van'da aşılanan kişi sayısı 36.743

Diğer illerde aşılanma verileri...

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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