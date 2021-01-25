Türkiye aşı haritası 18 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.48 itibarıyla 12 milyon 416 bin 745 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.991.035 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 4.425.710

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 18.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 312.087

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.001.818

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 395.289

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 459.631

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 120.004

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 92.582

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 192.533

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 175.516

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.935.292

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 832.881

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 132.174

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 226.436

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 337.135

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 140.377

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 305.227

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 226.619

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 253.620

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 97.022

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 168.456

Van'da aşılanan kişi sayısı 79.672

Diğer illerde aşılanma verileri...

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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