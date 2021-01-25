Türkiye aşı haritası 18 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.57 itibarıyla 5 milyon 766 bin 714 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.923.729, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 842.985
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 18.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 150.031
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 509.179
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 184.648
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 209.510
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 64.106
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 42.937
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 95.513
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 85.429
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 930.595
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 386.624
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 61.719
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 112.353
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 152.788
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 68.359
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 142.600
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 96.327
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 113.214
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 46.673
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 78.968
Van'da aşılanan kişi sayısı 40.935
Diğer illerde aşılanma verileri...
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
İlgili Haberler:
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)
Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...
Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?
Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…
Entübe nedir? Entübasyon ne demek?
Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.