Türkiye aşı haritası 18 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.57 itibarıyla 5 milyon 766 bin 714 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 4.923.729 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 842.985

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 18.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 150.031

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 509.179

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 184.648

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 209.510

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 64.106

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 42.937

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 95.513

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 85.429

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 930.595

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 386.624

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 61.719

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 112.353

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 152.788

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 68.359

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 142.600

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 96.327

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 113.214

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 46.673

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 78.968

Van'da aşılanan kişi sayısı 40.935

Diğer illerde aşılanma verileri...

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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