Türkiye aşı haritası 19 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.20 itibarıyla 12 milyon 791 bin 577 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.005.730, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 4.785.847
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 19.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 321.511
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.031.005
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 409.843
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 474.084
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 122.466
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 94.752
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 198.508
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 181.071
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.989.108
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 859.754
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 136.849
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 230.605
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 347.523
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 145.032
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 314.981
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 234.635
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 261.182
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 99.388
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 174.248
Van'da aşılanan kişi sayısı 82.155
Diğer illerde aşılanma verileri...
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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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