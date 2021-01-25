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Türkiye aşı haritası 19 Nisan 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 19 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.09 itibarıyla 20 milyon 027 bin 732 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 12.225.8212.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.801.911

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 19.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 492.662

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.601.717

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 669.624

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 742.699

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 186.576

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 149.786

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 296.541

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 280.872

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 3.178.109

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.356.674

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 208.513

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 346.046

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 534.652

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 208.209

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 485.744

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 370.259

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 407.560

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 155.761

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 259.054

Van'da aşılanan kişi sayısı 121.953

Diğer illerde aşılanma verileri...

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18 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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13 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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6 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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30 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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23 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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22 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24-subat-2021-asi-haritasi.jpg

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23-subat-2021-asi-haritasi.jpg

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22-subat-2021-asi-haritasi.jpg

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8-subat-2021-asi-haritasi.jpg

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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