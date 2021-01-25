Türkiye aşı haritası 19 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.13 itibarıyla 6 milyon 220 bin 976 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.286.546 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 934.430

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 19.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 162.866

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 546.300

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 201.650

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 225.200

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 67.051

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 45.317

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 102.126

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 91.868

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.002.755

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 418.989

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 66.210

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 120.138

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 165.410

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 73.404

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 156.019

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 105.049

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 121.824

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 49.225

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 84.934

Van'da aşılanan kişi sayısı 44.150

Diğer illerde aşılanma verileri...

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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