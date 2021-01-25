Türkiye aşı haritası 19 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.13 itibarıyla 6 milyon 220 bin 976 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.286.546, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 934.430
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 19.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 162.866
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 546.300
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 201.650
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 225.200
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 67.051
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 45.317
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 102.126
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 91.868
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.002.755
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 418.989
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 66.210
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 120.138
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 165.410
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 73.404
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 156.019
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 105.049
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 121.824
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 49.225
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 84.934
Van'da aşılanan kişi sayısı 44.150
Diğer illerde aşılanma verileri...
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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