Türkiye aşı haritası 2 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.04 itibarıyla 8 milyon 959 bin 563 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.072.593 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.886.970

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 02.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 227.844

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 751.905

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 289.244

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 326.329

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 90.216

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 64.258

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 140.828

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 128.452

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.435.369

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 595.986

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 93.839

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 163.334

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 239.865

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 102.398

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 223.019

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 156.024

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 180.253

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 68.040

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 120.474

Van'da aşılanan kişi sayısı 59.509

Diğer illerde aşılanma verileri...

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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