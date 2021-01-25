Türkiye aşı haritası 2 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.04 itibarıyla 8 milyon 959 bin 563 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 7.072.593, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.886.970
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 02.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 227.844
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 751.905
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 289.244
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 326.329
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 90.216
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 64.258
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 140.828
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 128.452
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.435.369
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 595.986
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 93.839
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 163.334
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 239.865
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 102.398
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 223.019
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 156.024
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 180.253
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 68.040
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 120.474
Van'da aşılanan kişi sayısı 59.509
Diğer illerde aşılanma verileri...
1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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