Türkiye aşı haritası 2 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.06 itibarıyla 16 milyon 355 bin 673 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 9.331.362, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.024.311
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 02.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 401.743
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.296.549
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 527.279
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 610.253
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 149.776
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 121.494
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 246.968
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 227.595
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.564.149
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.098.674
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 172.615
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 285.102
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 446.993
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 175.636
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 398.384
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 301.952
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 336.874
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 125.774
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 221.543
Van'da aşılanan kişi sayısı 98.812
Diğer illerde aşılanma verileri...
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