Türkiye aşı haritası 2 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.15 itibarıyla 2 milyon 169 bin 930 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 02.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 53.039
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 208.126
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 64.895
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 72.421
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 26.913
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 15.900
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 35.684
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 31.451
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 376.001
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 139.802
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 21.244
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 38.574
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 54.556
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 25.801
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 52.213
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 35.008
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 42.857
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 19.138
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 28.887
Van'da aşılanan kişi sayısı 15.082
Diğer illerde aşılanma verileri...
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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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