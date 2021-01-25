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Türkiye aşı haritası 2 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 2 Şubat 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 2 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.15 itibarıyla 2 milyon 169 bin 930 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 02.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 53.039

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 208.126

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 64.895

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 72.421

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 26.913

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 15.900

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 35.684

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 31.451

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 376.001

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 139.802

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 21.244

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 38.574

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 54.556

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 25.801

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 52.213

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 35.008

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 42.857

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 19.138

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 28.887

Van'da aşılanan kişi sayısı 15.082

Diğer illerde aşılanma verileri...

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1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

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31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

31-ocak2021asi-haritasi.jpg

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29-ocak-asi-hariasi.jpg

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26-ocak-2021-asi-tablo.jpg

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-tablosu.jpg

 

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