Türkiye aşı haritası 21 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.40 itibarıyla 13 milyon 055 bin 792 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.017.534, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.038.258
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 21.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 328.614
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.051.997
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 420.115
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 484.048
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 123.548
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 95.689
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 202.486
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 184.001
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.036.597
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 880.029
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 139.167
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 236.069
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 355.458
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 147.064
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 322.593
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 240.465
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 266.025
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 100.814
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 176.883
Van'da aşılanan kişi sayısı 83.776
Diğer illerde aşılanma verileri...
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19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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