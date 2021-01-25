Türkiye aşı haritası 21 Nisan 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.29 itibarıyla 20 milyon 463 bin 481 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 12.580.031, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 7.883.450
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 21.04.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 503.762
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.636.567
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 689.202
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 758.630
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 190.875
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 152.756
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 303.651
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 287.256
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 3.251.805
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 1.388.681
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 212.372
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 352.773
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 543.568
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 212.090
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 495.021
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 379.036
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 414.879
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 159.991
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 263.051
Van'da aşılanan kişi sayısı 125.885
Diğer illerde aşılanma verileri...
20 Nisan 2021 Türkiye Aşı haritası
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