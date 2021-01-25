Türkiye aşı haritası 21 Şubat 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.33 itibarıyla 6 milyon 566 bin 134 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.516.449, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.049.685
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 21.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 171.439
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 576.287
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 215.750
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 236.717
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 68.913
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 46.844
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 107.325
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 95.464
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.063.255
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 444.275
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 68.729
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 125.224
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 174.769
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 77.011
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 164.876
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 111.682
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 128.418
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 50.769
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 88.571
Van'da aşılanan kişi sayısı 46.937
Diğer illerde aşılanma verileri...
19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası
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