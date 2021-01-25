Türkiye aşı haritası 21 Şubat 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 10.33 itibarıyla 6 milyon 566 bin 134 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 5.516.449 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 1.049.685

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 21.02.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 171.439

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 576.287

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 215.750

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 236.717

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 68.913

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 46.844

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 107.325

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 95.464

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 1.063.255

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 444.275

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 68.729

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 125.224

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 174.769

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 77.011

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 164.876

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 111.682

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 128.418

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 50.769

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 88.571

Van'da aşılanan kişi sayısı 46.937

Diğer illerde aşılanma verileri...

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

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