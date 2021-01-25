Türkiye aşı haritası 22 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.52 itibarıyla 13 milyon 140 bin 757 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.028.249, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.112.508
Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 22.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 331.012
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.058.450
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 422.982
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 487.154
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 124.381
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 96.766
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 203.593
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 185.414
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.047.969
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 884.919
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 140.125
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 238.074
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 357.483
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 148.300
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 325.398
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 242.026
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 267.637
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 101.645
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 178.326
Van'da aşılanan kişi sayısı 84.446
Diğer illerde aşılanma verileri...
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18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası
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