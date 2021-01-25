  • BIST 1.422
  • Altın 440,835
  • Dolar 7,9230
  • Euro 9,4164
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye aşı haritası 22 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı haritası 22 Mart 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.52 itibarıyla 13 milyon 140 bin 757 kişi aşılandı. Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.028.2492.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.112.508

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 22.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 331.012

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.058.450

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 422.982

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 487.154

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 124.381

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 96.766

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 203.593

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 185.414

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.047.969

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 884.919

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 140.125

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 238.074

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 357.483

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 148.300

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 325.398

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 242.026

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 267.637

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 101.645

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 178.326

Van'da aşılanan kişi sayısı 84.446

Diğer illerde aşılanma verileri...

22-mart-2021-asi-haritasi.jpg

21 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

21-mart-2021-asi-haritasi.jpg

19 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

19-mart-2021-asi-haritasi.jpg

18 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

18-mart-2021-asi-haritasi.jpg

17 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

17-mart-2021-asi-haritasi.jpg

16 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

16-mart-2021-asi-haritasi.jpg

15 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

15-mart-2021-asi-haritasi.jpg

14 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

14-mart-2021-asi-haritasi.jpg

12 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

12-mart-2021-asi-harta.jpg

11 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

11-mart-2021-asi-haritasi.jpg

10 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

10-mart-2021-asi-haritasi.jpg

9 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

9-mart-2021-asi-haritasi.jpg

8 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

8-mart-2021-asi-haritasi-001.jpg

7 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

7-mart-2021-asi-haritasi.jpg

5 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

5-mart-2021-asi-haritasi.jpg

4 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

4-mart-2021-asi-harita.jpg

3 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

3-mart-2021-asi-haritasi.jpg

2 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

2-mart-2021-asi-haritasi.jpg

1 Mart 2021 Türkiye Aşı haritası

1-mart-2021-asi-haritasi.jpg

28 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

28-subat-2021-asi-haritasi.jpg

26 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

26-subat-2021-asi-haritasi.jpg

25 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

25-sbat-2021-asi-haritasi.jpg

24 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

24-subat-2021-asi-haritasi.jpg

23 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

23-subat-2021-asi-haritasi.jpg

22 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

22-subat-2021-asi-haritasi.jpg

21 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

21-subat-2021-asi-haritasi.jpg

19 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

19-subat-2021-asi-haritasi.jpg

18 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

18-subat-2021-asi-haritasi.jpg

17 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

17-subat-2021-asi-haritasi.jpg

16 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

16-subat-2021-asi-haritasi.jpg

15 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

15-subat-2021-asi-haritasi.jpg

14 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

14-subat-2021-asi-haritasi.jpg

12 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

12-subat-2021-asi-haritasi.jpg

11 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

11-subat-2021-asi-haritasi.jpg

10 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

10-subat-2021-asi-haritasi.jpg

9 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

9-subat-2021-asi-haritasi.jpg

8 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

8-subat-2021-asi-haritasi.jpg

7 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

7-subat-2021-asi-haritasi.jpg

5 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

5-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

4 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

4-suabt-2021-asi-haritasi.jpg

3 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

3-subat-2021-asi-haritasi.jpg

2 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

2-subat-2021-asi-haritasi.jpg

1 Şubat 2021 Türkiye Aşı haritası

1-subat-2021-asi-haritasi.jpg

31 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

31-ocak2021asi-haritasi.jpg

29 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

29-ocak-asi-hariasi.jpg

28 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

28-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

27 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

27-ocak-2021-asi-haritasi.jpg

26 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

26-ocak-2021-asi-tablo.jpg

25 Ocak 2021 Türkiye Aşı haritası

asi-tablosu.jpg

 

İlgili Haberler:

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…

Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları (FOTO GALERİ)

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...

korona-kac-can-022.gif

Korona virüs testi nerelerde yapılıyor?

korona-test-manset-001.gif

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

pandemi-nedir-manset-004.gif

Entübe nedir? Entübasyon ne demek?

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

korona-nedir-008.gif

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Roketsan Şakir Zümre Cami" dualarla açıldı22 Mart 2021 Pazartesi 05:30
  • Ced Deresi Mesire Alanı çalışmaları devam ediyor22 Mart 2021 Pazartesi 05:03
  • 22 Mart Dünya Su Günü22 Mart 2021 Pazartesi 04:04
  • Yozgat İl Müftüğüne Ali Gülden atandı22 Mart 2021 Pazartesi 03:05
  • Başarıya giden yolda iz bırakanlar: Fuat Sezgin22 Mart 2021 Pazartesi 02:02
  • 6284'e düzenleme talebi22 Mart 2021 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...21 Mart 2021 Pazar 09:25
  • Başkent'in saklı lezzeti: Erkeç pastırması20 Mart 2021 Cumartesi 05:05
  • Avrupa’da Birlik Düşüncesinin Doğuşu20 Mart 2021 Cumartesi 04:04
  • Süt üreticisinden yem fiyatlarına tepki20 Mart 2021 Cumartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti