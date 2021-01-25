Türkiye aşı haritası 22 Mart 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.52 itibarıyla 13 milyon 140 bin 757 kişi aşılandı . Bu aşılamaların 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.028.249 , 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı ise 5.112.508

Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 22.03.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 331.012

Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Ankara'da aşılanan kişi sayısı 1.058.450

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 422.982

Bursa'da kaç kişi aşılandı?

Bursa'da aşılanan kişi sayısı 487.154

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 124.381

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 96.766

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 203.593

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 185.414

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 2.047.969

İzmir'de kaç kişi aşılandı?

İzmir'de aşılanan kişi sayısı 884.919

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 140.125

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?

Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 238.074

Konya'da kaç kişi aşılandı?

Konya'da aşılanan kişi sayısı 357.483

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 148.300

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 325.398

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 242.026

Samsun'da aşılanan kişi sayısı 267.637

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 101.645

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?

Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 178.326

Van'da aşılanan kişi sayısı 84.446

Diğer illerde aşılanma verileri...

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